جيش الاحتلال الإسرائيلي: أكملنا حصار مدينة غزة ولا وقف لإطلاق النار

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، الخميس، "إكمال حصار مدينة غزة"، وأن "وقف إطلاق النار ليس مطروحا الآن".

وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي أذاعته هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أن "الجيش أكمل حصار مدينة غزة التي تعتبر بؤرة حماس".

وتابع: "وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة في هذا الوقت".

وأضاف: "القوات تهاجم المواقع التي تستخدمها قيادة حماس، وحيثما تكون هناك معركة، حتى لو كانت صعبة، فإن الجيش الإسرائيلي ستكون له اليد العليا".

بدوره، كرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الخميس، ما جاء في تصريح هاغاري بشأن حصار مدينة غزة.

وقال هاليفي، أثناء لقائه قادة عسكريين في قاعدة "بلماحيم" الجوية (وسط)، وفق هيئة البث: "الجيش يطوق مدينة غزة من جميع الاتجاهات، حيث توجد القوات في قلب شمال قطاع غزة وبهذا نكون قد تقدمنا خطوة مهمة في هذه الحرب".

وادعى أن الوقود في القطاع لم ينفد، زاعما أن "إسرائيل ستقوم عند نفاده بالسماح بنقل الوقود إلى المستشفيات في إطار إجراءات رقابية".

ومنذ الثلاثاء، يتحدث الجيش الإسرائيلي في أكثر من بيان، عن "معارك شرسة" تدور داخل قطاع غزة، عقب التوغل في أكثر من محور، في حين أعلن رسميا مقتل 19 جنديا من قواته خلال هذه المعارك.