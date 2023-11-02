جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في الاشتباكات بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل جنديين من قواته البرية خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة، ما يرفع عدد العسكريين القتلى في صفوفه (المعلن عنهم) إلى 20 في غزة والضفة الغربية خلال يومين.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "مقتل جنديين آخرين خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة، أحدهم يبلغ من العمر 29 عاما، والآخر 20 عاما".

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن "مقتل 19 جنديا منذ الثلاثاء في غزة، جراء التوغل البري الذي ينفذه الجيش في القطاع".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في قوات الاحتياط إثر عملية إطلاق نار شرق طولكرم شمال الضفة الغربية، ليبلغ إجمالي عدد قتلاه في غزة والضفة، منذ الثلاثاء 20 جنديا.

"القسام" تعلن استهداف آليات متوغلة

في سياق متصل، أعلنت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، استهداف دبابات وجرافات إسرائيلية متوغلة في قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في بيانات منفصلة نشرتها على منصاتها.: "استهدفنا دبابتين وجرافتين وآليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105".

وأضافت :"استهدفنا دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك (وسط) بقذيفة الياسين 105".

وتابعت :" مجاهدو القسام استهدفوا مجموعةً من جنود العدو في جحر الديك بقذيفة RPG مضادة للأفراد".

وذكرت أن عناصر من الكتائب "دمرت آليتين صهيونيتين شرق حي الزيتون (شرق مدينة غزة) بقذيفة الياسين 105 وعبوة العمل الفدائي".

كما دمر مقاتلو "القسام" ناقلة جند إسرائيلية قرب مسجد الخالدي شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105".

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية "عمقت توغلها" داخل شمال ووسط القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز، الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.