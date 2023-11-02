مدير عام الهلال الأحمر التركي يزور رام الله لتنسيق المساعدات إلى غزة

زار وفد من جمعية الهلال الأحمر التركي برئاسة مديرها العام إبراهيم ألتان، الخميس، مدينة رام الله بالضفة الغربية، في إطار جهود تبذلها أنقرة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول بأن ألتان زار مقر الهلال الأحمر الفلسطيني، والتقى رئيس المنظمة يونس الخطيب، ومديرها العام مروان جيلاني.

وأعرب الخطيب وجيلاني عن شكرهما لألتان على زيارته، وقدما له معلومات عن التطورات الميدانية.

وقال الخطيب، في كلمة خلال اللقاء، إن زيارة الوفد التركي في هذه الظروف "تشير إلى أن أنقرة دائما متواجدة مع الشعب الفلسطيني لدعمه ومساندته".

ووصف زيارة ألتان بأنها "تضامنية مع الشعب الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكدا أن الهلال الأحمر التركي "طالما وقف إلى جانبنا في كافة الظروف الصعبة".

ولفت إلى "وجود حملة مساعدات مكثفة لغزة، لكن تظل المشكلة هي أن هذه المساعدات لا يمكن إيصالها بشكل كافٍ، فضلا عن عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

بدوره، اعتبر ألتان في تصريحات للأناضول، أن الهلال الأحمر التركي والمنظمة الشقيقة الهلال الأحمر الفلسطيني "عبارة عن أفراد أسرة كبيرة".

وقال: "كنا على اتصال بهم منذ اليوم الأول (لاندلاع الحرب ضد قطاع غزة)، ونحاول أن نرسل لهم المساعدة التي يحتاجون إليها".

وأشار إلى أن تركيا "أرسلت مساعدات من أجل غزة عبر 10 طائرات حتى اليوم، ومن المقرر أن ترسل سفينة أيضا".

وشدد ألتان على "أهمية" فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بـ"شكل كامل" أمام الإغاثات، من أجل إيصال هذه المساعدات التركية.

وأوضح: "من أجل إيصال المساعدات، يجب فتح بوابة رفح الحدودية، ممر المساعدات الإنسانية الحالي إلى غزة غير كاف، ويجب ضمان دخول عدد أكبر من المركبات بما يلبي احتياجات مليوني شخص في غزة".

وأكد ألتان أيضا ضرورة "وصول الوقود، خاصة إلى المستشفيات التي بدأت تتوقف خدماتها".

وفي هذا الصدد، دعا المسؤول التركي العالم إلى "تقديم الدعم وبذل الجهود من أجل إنهاء هذه المعاناة في أقرب وقت، وفتح ممر المساعدات الإنسانية، وإلا فإننا سنواجه عارا كبيرا في القرن الحادي والعشرين".

وحث أيضا خلال اللقاء على "تطبيق القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بـ(منع) استهداف المستشفيات في غزة".

ومضى قائلا: "يجب أن يتمكن الناس من الوصول إلى الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، وأن يكونوا آمنين".

وفي السياق، قال ألتان إن "14 ألف شخص لجأوا إلى مستشفى واحد، ولجأ ما بين 30 و40 ألف شخص إلى مستشفى آخر، لأنهم كانوا يعلمون أنها أماكن آمنة، إلا أن هذه الأماكن مهددة حاليا، والمناطق المحيطة بها تتعرض للقصف".

وكان ألتان لفت إلى أنه أراد زيارة فلسطين شخصيا "لتقديم التعازي والاطلاع على معلومات عن الاحتياجات اللازمة، ولقاء المسؤولين المعنيين في الجانب الفلسطيني، ولمتابعة المرحلة القادمة".

وتأتي زيارة مدير عام الهلال الأحمر التركي للأراضي الفلسطينية، في إطار جولة بدأها في31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتنتهي اليوم، وشملت أيضا الأردن.

ولليوم الـ27 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وقتل إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.