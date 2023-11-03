"الأونروا" تعلن استشهاد 23 فلسطينياً جراء قصف 4 ملاجئ تابعة لها في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، "استشهاد 23 شخصاً على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف 4 ملاجئ تابعة لها في قطاع غزة في أقل من 24 ساعة".

وكتبت الوكالة، على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "عدد الشهداء من موظفيها جراء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم بلغ 72".

وأضافت أن "الملاجئ الأربعة التابعة لها في غزة، التي تعرضت أمس للقصف الإسرائيلي، تستضيف ما يقرب من 20 ألف نازح فلسطيني".

وأكدت "استشهاد 23 شخصاً على الأقل جراء قصف الملاجئ الأربعة".

وأشارت إلى "تعرض ما يقرب من 50 منشأة تابعة للأونروا للأضرار منذ بدء الحرب".

ومنذ 28 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.