فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بشوارع القدس بعد منعهم دخول المسجد الأقصى

أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة بالشوارع القريبة من البلدة القديمة في القدس الشرقية، بعد أن منعتهم الشرطة الإسرائيلية من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن" 5500 فقط تمكنوا من الدخول الى المسجد الأقصى الذي بدت باحاته ومصلياته شبه فارغة من المصلين".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأناضول: "للجمعة الرابعة على التوالي تفرض الشرطة الإسرائيلية قيوداً مشددة على دخول المصلين الى المسجد وتسمح فقط لكبار السن بأداء الصلاة".

وعمدت الشرطة الإسرائيلية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي الى فرض قيود على دخول المصلين الى المسجد ولكنها تشدد هذه القيود بشكل أكبر في أيام الجمعة.

وأقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل البلدة القديمة في القدس الشرقية لمنع الفلسطينيين من المرور للوصول الى المسجد الأقصى، ولم تسمح سوى لكبار السن بالمرور.

كما أقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى فيما انتشرت بشكل ملحوظ في أزقة البلدة القديمة.

وأدى مئات المصلين الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بما فيها وادي الجوز وشارع صلاح الدين.