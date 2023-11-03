للجمعة الثانية.. صلاة الغائب على ضحايا فلسطين في عموم الأردن

أدى الأردنيون في عموم مساجد البلاد، الجمعة، صلاة الغائب على الشهداء في فلسطين، للجمعة الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت وكالة الأناضول بأن ذلك جاء بناءً على دعوة سابقة كانت عمّمتها وزارة الأوقاف.

وأدى الأردنيون صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة، فيما ركزت الخطب والأدعية على الأوضاع الإنسانية في غزة وظروف أهلها الناجمة عن الحرب.

ويوم الجمعة في 20 أكتوبر، أدى الأردنيون في عموم مساجد المملكة، صلاة الغائب على ضحايا قطاع غزة، بناء على دعوة سابقة أطلقتها وزارة الأوقاف.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يومًا "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما قتل 143 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

و"ردا على الانتهاكات الإسرائيلية" قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر رسمية، وأسرت 242 إسرائيليا على الأقل ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.