إطلاق صواريخ أرض أرض على قاعدتين أمريكيتين شرقي سوريا

تعرضت قاعدتا "خراب جير" في الحسكة و"حقل العمر النفطي" في دير الزور، حيث تتمركز قوات أمريكية في محافظتي دير الزور والحسكة شرقي سوريا لهجمات بصواريخ أرض ـ أرض.

وقالت مصادر محلية للأناضول، الجمعة، إن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر بالأرواح، لافتة إلى تعزيز القوات الأمريكية تدابيرها الأمنية بالقاعدتين.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي في منطقة "التنف" جنوب شرقي سوريا، ومنطقتي "المالكية" و"الشدادي" بمحافظة الحسكة، وحقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في دير الزور، بطائرات مسلحة من دون طيار مجهولة الهوية وبأسلحة "أرض ـ أرض".

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية وعبر مسيرات مسلحة على القواعد الأمريكية شرقي نهر الفرات، الواقع تحت احتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.