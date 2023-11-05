مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف جنوبي لبنان

أصيب 4 أشخاص بجروح، الأحد، في قصف لمسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

قالت الوكالة إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية" في بلدة خراج طير حرفا جنوبي لبنان، ما أدى إلى إصابتها ووقوع 4 جرحى.

وأوضحت أن "الإصابات تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة".

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب جنوبي لبنان، بحسب الوكالة.

وحتى الساعة 09:00 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية بشأن ما ذكرته الوكالة اللبنانية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو شهر تبادلا متقطعا لإطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى من الطرفين.

والجمعة، قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله إن جماعته دخلت معركة "طوفان الأقصى" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أي بعد يوم من انطلاقها في غزة، ومؤكدا أن "خيارات المقاومة مفتوحة".

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما قتل 151 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.