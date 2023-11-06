ملك الأردن يحذر من تفجر الأوضاع بالضفة والقدس

دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين، وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين فيه، محذراً من "تفجر" الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، بدأها إلى بروكسل، الاثنين، وفق بيان للديوان الملكي اطلعت عليه الأناضول.

وقال الملك عبدالله الثاني إن "الجميع يدفع اليوم، ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأوضح أنه "لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي، مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية".

ودعا إلى "العمل للوقف الفوري، لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين".

وأضاف أنه "يجب التفكير بالمرحلة التي تلي الحرب، بالعمل نحو حل جذري للصراع على أساس حل الدولتين".

وشدد على "ضرورة وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية"، محذرا من "تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، والقدس الشريف".

ونقل البيان عن أمين عام "الناتو" وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، تأكيدهم على "ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الذي يتطلب حماية المدنيين".

وأشاروا إلى "ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وحذروا من أن "المجاعة تهدد المدنيين، والموت يهدد المرضى والجرحى في المستشفيات".

ودعوا إلى "منع تأطير الصراع كنزاع بين الشرق والغرب كما يريد البعض، وإيجاد حل سياسي على أساس حل الدولتين".

وفي سياق متصل، حذر عاهل الأردن، خلال لقائه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، من "الوصول إلى مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية"، وفق المصدر ذاته.

وأكد أن "الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن السبيل الوحيد هو الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

من جانبه، أكد رئيس وزراء بلجيكا، موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.

ومنذ 31 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، قتل فيها عشرة آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.