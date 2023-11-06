"يونيسف": 3 ملايين طفل نزحوا منذ بدء أزمة السودان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الاثنين، إن 3 ملايين طفل نزحوا منذ بداية الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة تزامناً مع مرور 200 يوم على الصراع بين الأطراف السودانية.

وأوضح البيان أنه "يتعين على المجتمع الدولي وأطراف الصراع تكثيف جهودهم والبحث عن حلول لمشاكل ملايين الأطفال والأسر الذين يعيشون الكوابيس كل يوم".

وأشار البيان إلى أن الأطفال "يدفعون الثمن الأكبر"، وأن السودان يشهد حالياً أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم بحثاً عن الأمان والغذاء والرعاية الصحية والمأوى.

كما ذكر البيان أن 14 مليون طفل في السودان بحاجة "ماسة" إلى المساعدات الإنسانية.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين، بحسب الأمم المتحدة.