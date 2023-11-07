رئيس البرلمان التركي: لن نستخدم منتجات شركات "تدعم العدوان الإسرائيلي"

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الثلاثاء، أنه اعتبارا من أمس الاثنين، قرر البرلمان عدم استخدام أي من منتجات الشركات "الداعمة للعدوان الإسرائيلي".

وقال قورتولموش، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية أوردو شمالي تركيا، إن البرلمان لن يشتري بعد اليوم منتجات تلك الشركات وسيقوم بإتلاف الموجود منها في حوزته.

وأضاف أن "إسرائيل تقوم وأمام أنظار العالم بقتل الأبرياء والمظلومين في قطاع غزة الفلسطيني بعدوانية كبيرة وتحاول محو شعب غزة من التاريخ".

وتابع: "لقد ألقوا 6 قنابل تزن كل منها طناً واحداً على أطراف مستشفى، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، تركيا تسعى جاهدة عبر كافة المنابر الدولية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وضمان الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

وشدد قورتولموش على أن الشعب التركي يقف إلى جانب المظلومين في قطاع غزة، مبيناً أن الإنسانية ستنتصر في نهاية المطاف.

وأردف: "أود أن أذكّر الصهاينة أنهم إذا كانوا يعتقدون بأن الظلم سينتصر، فعليهم أن يعودوا ويقرأوا تاريخ هتلر. وإذا كانوا يعتقدون أن القمع سينتصر، فعليهم أن يعودوا ويقرأوا تاريخ موسوليني، ماذا بقي من هؤلاء؟ وكذلك لن يبقى شيء من نتنياهو".

ومنذ 32 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، قتل فيها عشرة آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2741 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.