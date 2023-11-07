"كتائب القسام": دمرنا 15 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

قالت كتائب "القسام"، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، مساء الثلاثاء، إنها دمرت 15 آلية عسكرية إسرائيلية في شمال قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت "القسام"، في بيان عبر قناتها على "تيليغرام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي (بلدة) بيت حانون (شمال)".

وأشارت أن مقاتليها "دكّوا (استهدفوا) القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال".

وحتى الساعة 18:30 ".ت.غ"، لم يصدر تعقيب إسرائيلي على بيان القسام.

ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلات برية محدودة في غزة قتلت خلالها القسام عددا من عناصره، وأقر الجيش بتكبده خسائر بشرية.

وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى تفكيك قدرات "حماس" العسكرية وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي 7 أكتوبر الماضي، أسرت "حماس" ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ومنذ 32 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية.