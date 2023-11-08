السيارة التركية "توغ" تتجول في شوارع أربيل العراقية

أجرى القنصل العام التركي في مدينة أربيل شمالي العراق، مولود ياقوت، جولة تجريبية في قيادة السيارة التركية المحلية "توغ" في شوارع المدينة.

وذكرت وكالة الأناضول أن القنصل العام ياقوت، أنهى جولته بالسيارة توغ، عند قلعة أربيل التاريخية.

وقال ياقوت، في تصريح للصحفيين، إن "السيارة توغ، مصدر فخر لتركيا، حيث يتم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا المحلية والوطنية".

وأضاف: "توغ، المؤشر الأكثر واقعية للتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال التكنولوجيا في السنوات الأخيرة".

وأعرب عن أمله أن تتاح لهم الفرصة لرؤية توغ، على طرقات أربيل في المستقبل القريب.

ولفت القنصل التركي، إلى أن "هناك ثقة وطلبا كبيرا على المنتجات التركية في أربيل والعراق".

وكان محافظ نينوى نجم الجبوري، أجرى تجربة قيادة السيارة التركية توغ في شوارع مدينة الموصل، برفقة القنصل العام التركي في المحافظة محمد كوجوك صقالي، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وفي 29 أكتوبر 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية، إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية، وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.