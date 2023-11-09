إسرائيل تعلن هدنة يومية لأربع ساعات في غزة

أعلن البيت الأبيض، الخميس، موافقة إسرائيل على هدنة لمدة 4 ساعات يوميا في غزة، رغم أن هذه الخطوة تنفذها إسرائيل منذ أيام بالفعل لإجبار السكان على النزوح إلى الجنوب.

وقال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن "إسرائيل وافقت على وقف الهجمات لمدة 4 ساعات يوميا، من أجل مغادرة المدنيين من شمال غزة إلى جنوبها، وستعلن ذلك قبل 3 ساعات من بدء الوقف".

وزعم في تصريح للصحفيين، أن "فترات توقف الهجمات ستسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة وستسمح للفلسطينيين بمغادرة المنطقة دون أن يصابوا بأذى".

وأضاف أن "إسرائيل أبلغتهم بأنها لن تنفذ أي عمليات عسكرية في هذه المناطق خلال فترات التوقف لأربع ساعات، المقرر أن تبدأ اليوم الخميس"، على حد قوله.

ومنذ أيام يعلن متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن "فتح ممر إجلاء" أمام المدنيين في شمال غزة للعبور إلى جنوبها بين ساعات محددة من (10.00 صباحا - 14.00 بعد الظهر) بالتوقيت المحلي.

غير أن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أفاد مرارا بوجود بلاغات عن جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرقات كانت أعلنتها إسرائيل "آمنة" باتجاه جنوب القطاع.

يشار إلى أن هذا الإعلان الأمريكي يأتي في وقت تتصاعد فيها الانتقادات الدولية والمظاهرات بعواصم غربية، ضد دعم واشنطن غير المحدود لإسرائيل، ورفضها أي وقف لإطلاق النار.

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفق وزارة الصحة في غزة.