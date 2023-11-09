استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في مدينة ومخيم جنين إلى 7، وإصابة 13آخرين، الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة منذ، فجر الخميس، إلى 9.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول: " ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 7، إضافة لـ13 إصابات بينها حالات خطيرة".

وبحسب معطيات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 172,

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت في بيان "استهداف سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين وإصابة مسعف برصاص حي في الظهر".

وكان شهود عيان قالوا للأناضول، إن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت جنين للمرة الثانية خلال ساعات، ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن القوات موجودة في ساحة مخيم جنين، وبيّنوا أن الجيش قصف موقعا في المخيم باستخدام طائرة مسيّرة.

وفجر الخميس، اقتحمت قوات من الجيش مخيم جنين وجرفت شوارع ودمّرت البنية التحتية، وفق شهود عيان للأناضول.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة مقتل فلسطينيين اثنين بمحافظتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة برصاص الجيش.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للنار وقنابل الغاز على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.