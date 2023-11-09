اسماعيل هنية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية الأوضاع بغزة

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على رأس وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم، لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وفق بيان أصدرته حركة "حماس".

وذكر البيان أن وفد حماس بقيادة هنية "التقى اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة".

وضم وفد الحركة كلا من رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، وعضو المكتب السياسي خليل الحية، وفقا للبيان.

وهذه الزيارة الأولى التي يجريها هنية إلى مصر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية حول زيارة وفد حركة حماس أو دوافعها، حتى الساعة (15:30 ت.غ)

وتحتجز حركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي، نحو 242 أسيرا بين إسرائيلي وأجنبي، وأعربت مرارا عن استعدادها لمبادلتهم بنحو 6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وفق إحصائيات رسمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبلغ الثلاثاء، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، محددات الموقف المصري في التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وخاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها"، وفق بيان لمتحدث الرئاسة المصرية أحمد فهمي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 10 آلاف و812 فلسطينيا، منهم 4412 طفلا وإصابة أكثر من 26 ألفا آخرين.