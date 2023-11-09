جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 35 من جنوده في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل ضابط احتياط وإصابة خمس جنود بصفوفه في غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء المعارك البرية في القطاع إلى 35 عسكرياً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "سقوط الضابط من قوات الاحتياط إلياهو بنيامين المكايس، البالغ 29 عامًا من أورشليم القدس في معركة بقطاع غزة أمس (الأربعاء)"، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأفاد جيش الاحتلال بأن "الضابط المكايس مقاتل في وحدة الهندسة للكتيبة 8219 في اللواء 551، وبسقوطه يرتفع عدد ضحايا العملية البرية في القطاع إلى 35 عسكريا".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "أصيب أمس كذلك في معارك قطاع غزة، ضابط وجنديان من كتيبة المظليين 202، وضابط احتياط من الكتيبة 697 في اللواء 551، وجندي احتياط من الكتيبة 6551 في اللواء 551، بجروح خطيرة".

وبحسب الهيئة: "سُمح أمس (الأربعاء) بنشر أسماء ثلاثة عسكريين إضافيين من جيش الدفاع سقطوا أثناء العملية البرية في قطاع غزة وهم: نوعام يوسف أبو (20 عامًا من ديمونة) والضابط احتياط يعقوب عوزري (28 عاما من قرية شماي) والضابط يونتان حتسور (22 سنة من بلدة كتسير)".

ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.