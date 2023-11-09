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حزب الله يعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين جنوبي لبنان

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 09.11.2023 19:42
فلسطينيون يسيطرون على دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بعد عبور السياج الحدودي مع إسرائيل من خان يونس في جنوب قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الفرنسية فلسطينيون يسيطرون على دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بعد عبور السياج الحدودي مع إسرائيل من خان يونس في جنوب قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 (الفرنسية)

أعلن "حزب الله" استهداف دبابتين ‏إسرائيليتين وسقوط طاقمهما "بين قتيل وجريح"، في هجوم صاروخي على موقع المطلة شمالي إسرائيل.

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإلحاقا ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة، تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيل وجريح"، دون مزيد تفصيل.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري حول الأمر، غير أنه أعلن في وقت سابق الخميس رصده إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "عقب التحذيرات في شمال البلاد، تم إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في حين هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي منصة الإطلاق التي تم إطلاق النار منها".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد المناطق الحدودية اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات متبادلة بين عناصر من "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وتأتي الاشتباكات على وقع "حرب مدمرة" تشنها إسرائيل منذ 34 يوما، قتل خلالها 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة.

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