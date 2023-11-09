سقوط مسيرة مجهولة المصدر في مدرسة بإيلات جنوبي إسرائيل

وقع انفجار قوي في إحدى مدارس مدينة إيلات، جنوبي إسرائيل، بعد سقوط طائرة مسيرة لم يتضح مصدرها بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس، إن "قطعة مسيرة (طائرة بدون طيار) ضربت مبنى مدنيا في مدينة ايلات" دون أن يوضح مصدرها.

وأضاف: "تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق".

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان لهيئة البث الإسرائيلية، إنهم "سمعوا دويّا يشبه صوت سقوط صاروخ" عندما وقع الانفجار في المدرسة.

لكن الهيئة نقلت، آنذاك، عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه "لم يسجل سقوط صاروخ بالمدينة".

وفي السياق، أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل إعلام محلي ووسائل التواصل الاجتماعي، أضرارا مادية بالمدرسة.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "7 إسرائيليين أصيبوا بالهلع نتيجة الحادث".

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول، إن عناصر الشرطة موجودون في المكان "إثر تخوّفهم من وقوع حادث أمني".

بينما وصفت صحيفة "معاريف" الانفجار بأنه "غامض".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تستهدف حركة حماس المستوطنات والمدن الإسرائيلية برشقات صاروخية تعترض معظمها وتفجرها في السماء القبة الحديدية، وفق مصادر الجيش الإسرائيلي.