الجيش الإسرائيلي ماضٍ في استهداف المستشفيات في قطاع غزة

استهدف قصف إسرائيلي مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)،ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، الجمعة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي قصف المستشفيات في قطاع غزة بشكل مكثف، خلال الساعات الماضية، رغم تحذيرات دولية متكررة من استهداف المشافي التي تتمتع بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب.

وذكرت وكالة "وفا" أن "قوات الاحتلال قصفت مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء بصواريخ وقذائف مدفعية، واستهدفت النازحين، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء".

وأضافت: "كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين عند مدخل خزاعة، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة".

وكانت قوات الاحتلال استهدفت خلال الساعات الماضية بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى لتوقف جميع خدماته.

كما استهدفت محيط مستشفى "أصدقاء المريض" في غزة، ودمرت مركبة إسعاف بعد قصف إسرائيلي على محيط مستشفى العودة شمال القطاع غزة، فيما اندلع حريق كبير في الطابق السفلي بمستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة بعد استهدافه من الطيران الإسرائيلي، وفق المصدر ذاته.