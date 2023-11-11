انطلاق قمة عربية إسلامية طارئة بشأن غزة في السعودية

انطلقت القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، السبت، في الرياض، لبحث "التطورات الخطيرة"، التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية.

ويشارك في القمة قادة وزعماء وممثلي دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأتي تزامناً مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ36.

ولي العهد السعودي يدعو للوقف الفوري للعلميات العسكرية بغزة

وفي كلمته خلال افتتاح القمة، دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الوقف الفوري "للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال ولي العهد السعودي، "يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونجدد رفضنا لهذه الحرب الشعواء، التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون".

وأضاف "لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث في غزة، واستمرت بالتشاور والتنسيق لوقف الحرب، ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن المحتجزين وحفظ الأرواح".

وتابع "إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، لتبرهن على ازدواجية المعايير".

وأكد الأمير ابن سلمان، أن "الأمر يتطلب منا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار، بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة".

وأشار إلى أن "المملكة تؤكد رفضها القاطع لاستمرار العدوان والتهجير القسري لسكان غزة، ونحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتبكة بحق الشعب الفلسطيني".

وقال ولي العهد السعودي، "إننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

ملك الأردن: سيدفع العالم ثمن فشل حل قضية فلسطين

بدوره، قال ملك الأردن عبد الله الثاني، في كلمته خلال افتتاح القمة، إن غزة تتعرض لحرب "بشعة"، مؤكداً أن العالم سيدفع ثمن "الفشل" في حل القضية الفلسطينية.

وأضاف الملك عبدالله "نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها، وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا، وإلا فإن منطقتنا قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال نتائجه العالم كله".

وأردف "هذا الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وغالبية ضحاياها المدنيون الأبرياء".

واستدرك "إنها العقلية ذاتها التي تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، تستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات، تقتل الأطباء وفرق الإنقاذ والإغاثة، وحتى الأطفال والشيوخ والنساء".

وبين أن "الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال العاهيل الأردني: "لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج. بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة، فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم".

وتابع "سيواصل الأردن القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة".

ولفت "لقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة انتصارا للقيم الإنسانية، وانحيازا للحق في الحياة والسلام، وإجماعا عالميا برفض الحرب، وهو قرار جاء بجهد عربي مشترك".

واستطرد "هذا القرار يجب أن يكون خطوة أولى لنعمل معا لبناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير أولا وفورا، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف، وإلا فإن البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي".

وفي ال27 من الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، بناء على مشروع قرار تقدم به الأردن.

وختم ملك الأردن كلمته بالقول: "نقول للعالم كله، ولكل مؤمن بالسلام وبكرامة البشر مهما كان دينهم أو عرقهم أو لغتهم، إن العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية، ومعالجة المشكلة من جذورها".

وقبل انطلاق القمة، عقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعهم الوزاري التحضيري للقمة بالرياض، بهدف "التوافق حول مشروع البيان الختامي للقمة حول الموقف العربي والإسلامي الجماعي الموحد"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

وليل الجمعة السبت، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عقد قمة عربية إسلامية مشتركة السبت، بشأن تطورات قطاع غزة، عوضا عن قمتين، بعد تشاور عربي وإسلامي

وأشارت إلى أن غزة والأراضي الفلسطينية "تشهد تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".