"سرايا القدس": أوقعنا إصابات مباشرة بالجيش الإسرائيلي غرب غزة

أعلنت "سرايا القدس" الفلسطينية، السبت، عن إصابات "مباشرة" في الجيش الإسرائيلي خلال "اشتباكات عنيفة" في منطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

جاء ذلك في بيان نشرته "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على حسابها في منصة "تيلغيرام".

وذكرت في البيان: "مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ، ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف العدو"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 09:10 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق إسرائيلي.

ولليوم الـ 36 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حرب جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى مساء الجمعة.