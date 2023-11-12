العراق يستيعد 192 عائلة من مخيم الهول في شمال سوريا

أعاد العراق 192 عائلة عراقية، أي ما مجموعه 776 شخصا، من مخيم الهول سيئ السمعة في شمال شرق سوريا الذي يشرف عليه تنظيم واي بي جي/بي كي كي الإرهابي بدعم أمريكي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار السبت الى مغادرة حافلات تقل تلك العائلات من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية. وبعيد وصولهم، على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة الى مناطقهم الأصلية.

ويقع مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق.

ويضم مخيّم الهول المكتظ نحو خمسين ألف شخص من السوريين والعراقيين، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من حوالي ستين دولة أخرى. وجميعهم من المشتبه بالانتماء للتنظيم المتطرف دون محاكمة.

وأكد مسؤول أمني عراقي رافضا كشف هويته، عودة "192 عائلة أو 776 شخصا"، موضحاً أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنسق عمليات الإعادة هذه مع الادارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

بالرغم من التحديات، العراق من الدول القليلة التي تستعيد مواطنيها بانتظام من مخيم الهول، الأمر الذي رحبت به الأمم المتحدة والولايات المتحدة على حد سواء.

وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أنه تمّ نقل "1567 عائلة من مخيم الهول وأدخلوا إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم" مشيراً إلى "إعادة 900 عائلة عراقية... إلى مناطقها الأصلية" بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وكشف عن عودة "2945 متهما عراقيا بالإرهاب" تمّت "محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية".