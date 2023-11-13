استهداف 3 قواعد أمريكية في سوريا بهجمات صاروخية أرض-أرض

تعرضت 3 قواعد أمريكية في محافظتي دير الزور والحسكة في شرق وشمال شرق سوريا، صباح الاثنين، لهجمات صاروخية مجهولة المصدر.

وأفادت مصادر محلية، أن الهجمات تمت بأسلحة "أرض- أرض" ومسيرات مجهولة الهوية.

وطالت الهجمات القواعد الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز وحقل العمر النفطي في دير الزور (شرق)، وفي منطقة الشدادي بريف الحسكة (شمال شرق).

ولفتت المصادر إلى أن قذائف صاروخية سقطت على القواعد ومحيطها.

فيما لم ترد معلومات عما إذا كان هناك خسائر بشرية.

وتهاجم جماعات مدعومة من إيران من حين لآخر القواعد الأمريكية على الضفة الشرقية لنهر الفرات بالصواريخ والطائرات المسيرة.