الأمم المتحدة تنكس أعلامها حداداً على أرواح موظفيها الذين قتلوا في غزة

نكست الأمم المتحدة أعلامها في كل فروعها حول العالم ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح عشرات من موظفيها الذين استشهدوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الوقوف دقيقة صمت عند الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في كل دولة للمنظمة مكتب تمثيل فيها.

كذلك نُكس علم الأمم المتحدة باللونين الأزرق والأبيض في بانكوك وطوكيو وبكين.

وفي جنيف، ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك، نُكست أعلام الأمم المتحدة في الصباح ولم ترفع المنظمة أيًا من أعلام الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193 دولة، على طول الطريق الرئيسي أمام المبنى الضخم.

ودُعي موظفو المنظمة الأممية إلى الوقوف دقيقة صمت "على انفراد"، وفق الناطق باسم الأمم المتحدة في جنيف، رولاندو غوميز.

يأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة تسجيل "عدد كبير من القتلى والجرحى ... في القصف" الذي تعرض له مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة.

وأظهرت مشاهد صورتها وكالة فرانس برس الأحد فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا الجمعة أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

تقصف إسرائيل قطاع غزة دونما هوادة منذ خمسة أسابيع ردا على هجوم حركة حماس داخل أراضيها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.