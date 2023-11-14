الأمم المتحدة تعلن التوصل لاتفاق لتمديد دخول المساعدات الأممية إلى الشمال السوري

وافق النظام السوري على تمديد دخول المساعدات الأممية إلى مناطق الشمال عبر معبرين مع تركيا لمدة 3 أشهر، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه تم تمديد وصول المساعدات الأممية إلى الشمال السوري عبر معبري "أونجو بنار" (باب السلامة) وتشوبان باي (الراعي) بين تركيا وسوريا، لغاية 13 فبراير/ شباط 2024.

وشدد على أهمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الشمال السوري عبر هذين المعبرين إلى جانب معبر "جيلوة غوزو" بين تركيا وسوريا.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها تقدم عبر هذه المعابر الحدودية مساعدات إنسانية لـ 2.5 مليون شخص شمال غربي سوريا.