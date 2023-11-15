الجيش الإسرائيلي يفتش مستشفى الشفاء غرفة غرفة ويقوم بتفجيرات في أقبيته

قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "تفجيرات" في أقبية عدد من مبانٍ مستشفى الشفاء، الذي اقتحمته فجر الأربعاء، وفق ما كشف مصدر طبي من داخل المستشفى.

وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي "اقتحم مباني الجراحة، والكلى، والباطنة، والاستقبال الرئيسي، والولادة في مستشفى الشفاء، وينفذ تفجير في أقبيتها".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي، يقوم أيضا بـ"تفجير الأبواب المغلقة في هذه المباني، في إطار تفتيشه كل غرفة في المباني التي اقتحمها".

وأكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي "الجهة الوحيدة التي تطلق النيران داخل مستشفى الشفاء ومحيطها".

وفي ذات السياق، أفاد المصدر الطبي بأن "الجيش الإسرائيلي يحتجز عشرات النازحين والأطقم الطبية في الساحة الخلفية للمستشفى، ويجري عمليات تفتيش وتحقيق معهم".

وتابع: "ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط واسعة في الأبنية التي اقتحمها".

وأشار المصدر أيضا إلى "اعتلاء عدد من قناصة الجيش الإسرائيلي أسطح عدد من المبان المرتفعة في المستشفى وعمل ثقوب فيها".

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة "كابوس"، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث قتلى الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، إنه اقتحم مجمعا محددا "توجد حوله معلومات استخبارية تشير إلى وجود أعمال لحماس، وبناء على ضرورة عملياتية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "لا مؤشرات" على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، رغم أن الجيش الإسرائيلي ادعى على مدى أسابيع، وجود أسرى إسرائيليين في المستشفى.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية ضد مستشفى الشفاء "لم تسفر عن سقوط أي مصابين أو ضحايا بين قواته"، حسبما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية)، صباح الأربعاء.

ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.