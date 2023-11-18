الأمم المتحدة: اقتراح إسرائيل إنشاء "منطقة آمنة" جنوبي قطاع غزة غير مقبول

رفض المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اقتراح إسرائيل حول "منطقة آمنة" جنوبي قطاع غزة قائلا إنه لا يمكن تبنيه.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، أمام جلسة للأمم المتحدة حول الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأوضح أن "الاقتراح الإسرائيلي حول ما تسميه "منطقة آمنة" لا يمكن تبنيه".

وأضاف أن المنطقة ليست آمنة وليست مناسبة لعدد النازحين.

ومنذ 42 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.