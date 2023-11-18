رهائن حماس.. وزير الجيوش الفرنسية يعود إلى قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة

عاد وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو إلى قطر مجدداً، في زيارة هي الثانية خلال 48 ساعة فيما تقود الدوحة وساطة مع حركة حماس في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.

وذكر مكتب الوزير أن لوكورنو الآتي من إسرائيل، سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وهذه الزيارة الجديدة لم تكن مدرجة في برنامج الجولة التي يقوم بها لوكورنو منذ الأربعاء في المنطقة.

زار الوزير تباعا مصر والسعودية والإمارات وقطر ثم إسرائيل الجمعة. وتطرق في كل محطة إلى وضع الرهائن - فرنسا لديها 8 مفقودين.

وأعرب لوكورنو الخميس من قطر عن "أمله" بشأن مصيرهم.

وخطفت حماس نحو 240 رهينة خلال هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق الجيش الاسرائيلي، ومن بين الرهائن ثمانية فرنسيين، وفقاً لباريس.

وتقود قطر التي تستضيف المكتب السياسي لحماس، وساطة سمحت بالافراج عن أربع رهائن في تشرين الأول/أكتوبر، هم أميركية وابنتها بالإضافة إلى إسرائيليتين.