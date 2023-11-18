كتائب عز الدين القسام: نتنياهو يبحث عن "سراب" في مجمع الشفاء

أكد أبو عبيدة متحدث "كتائب عز الدين القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" إن تفتيش إسرائيل لمجمع الشفاء الطبي بغزة "أمر مثير للسخرية، وسراب".

جاء ذلك في كلمة مسجلة الجمعة قال فيها إن "ما يبحث عنه نتنياهو وقيادة حربه في مجمع الشفاء ومشافي غزة هو أمر مثير للسخرية فهم يبحثون عن سراب يدل على عجزهم وغطرستهم الجوفاء".

وأضاف أن "دخول قوات العدو بالدبابات لمجمع طبي للاستعراض بالقوة والسيطرة هو أكبر دليل على فشلهم وهزيمتهم كما أنه فضيحة لكل المنظومة العالمية من أدعياء حقوق الإنسان والقانون الدولي".

والأربعاء، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، لكنها لم تتمكن من العثور على ما يدين حركة "حماس"، ما دفعها للادعاء بأن الأدلة "تم إخفاؤها".

والجمعة، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، العثور على جثة مجندة محتجزة في مبنى مجاور لمستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس": "قامت قوات من جيش الدفاع بتحرير جثة المجندة المختطفة نوعا مرتسيانو من مبنى مجاور لمستشفى الشفاء في قطاع غزة وتم نقلها إلى إسرائيل".

وأردف أبو عبيدة أن "الاحتلال يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين"، مؤكدا أن مقاتلي القسام "أعدوا أنفسهم لدفاع طويل".

وتابع: "كل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره"، معلنا تمكن "كتائب القسام" من تدمير 62 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأشار أيضا إلى تمكن المقاتلين من "تدمير عربتين عسكريتين، وشقة تحصن فيها جنود العدو، والإجهاز على ما لا يقل عن 9 جنود إسرائيليين".

وتابع: "تمكن مجاهدونا أمس (الخميس) من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون، وتمكنوا من الإجهاز على كل جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون في البناية".

وأوضح قائلا: "لا يزال مجاهدونا يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع لشارع ويلتفون خلف قواته يسددون ضربات قاتلة ضدها، ويجبرونها على التراجع في بعض المحاور وتغيير مسارات تحركها باستمرار".

كما أفاد بأن سلاح المدفعية التابع لكتائب القسام "استهدف مواقع في المدن المحتلة، أبرزها تل أبيب وعسقلان بالرشقات الصاروخية".

وفي السياق، وجه أبو عبيدة حديثه لإسرائيل وقال إن "جنودهم القتلى في الميدان أكثر مما تتوقعون بكثير. ونحيطكم علما بأن قيادتكم يبدو أنها قررت أن تجعل مصير أسراكم الفقد والضياع".

ولفت إلى أن "كتائب القسام" عرضت إتمام صفقة تبادل أسرى منذ بداية المعركة "لحل هذه القضية الإنسانية".

وتابع: "حاولنا ونكافح للحفاظ على حياة أسراكم فنجحنا أحيانا، ولم ننجح في أحيان أخرى بفعل القصف الهمجي لجيشكم".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن "حماس" تحتجز 239 إسرائيليا في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جهتها، تقول "حماس" إنها تريد مبادلة الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين بسجون إسرائيل، ووقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن إسرائيل تحتجز أكثر من 7 آلاف فلسطيني في سجونها، بينهم نساء وأطفال ومرضى.