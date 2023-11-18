وزارة الصحة الفلسطينية تطلب نقل الأطفال الخدج من مشفى الشفاء إلى الضفة الغربية أو مصر

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بالسماح بنقل الأطفال الخدج من مشفى "الشفاء" إلى مستشفيات الضفة الغربية أو إلى مصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، السبت، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وسط عملية إجلاء يشهدها المستشفى للمرضى والجرحى والنازحين، بعد مهلة أعطاها الجيش الإسرائيلي.

وقالت الكلية، إن "السلطات الإسرائيلية تعيث فسادا في مجمع الشفاء، وبات ثكنة عسكرية، وإجلاء من بداخله تحت تهديد السلاح".

وأشارت إلى أنه "بقي 126 مريضا، و34 طفلا رضيعا، مع بعض الأطقم الطبية".

وتابعت "نطالب من المؤسسات الدولية بالتدخل للعمل على نقل الأطفال الخدج والجرحى من الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية أو إلى مستشفيات مصر".

وقالت الكيلة، "لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة لديه القدرة على استيعاب الجرحى والأطفال الخدج".

ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية "نقلت جثامين عدد من الشهداء من الشفاء إلى مكان غير معروف".

وأوضحت أن "9 مستشفيات تعمل في قطاع غزة، وبشكل جزئي".

وفي وقت سابق السبت، قال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبو سلمية، إنهم بدؤوا "عمليات الإخلاء من المستشفى، إثر مهلة ساعة، التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لإخلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية".

ولفت أبو سليمة، إلى أن "ما تبقى على قيد الحياة من الأطفال الخدج، وعددهم 30، ما زالوا في المستشفى، وتم التنسيق مع الصليب الأحمر لإخراجهم أيضا.