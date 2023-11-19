كتائب عز الدين القسام تعلن قتل 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في غزة

أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية، قتل 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في مدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب الأحد: "مجاهدو القسام يُجهزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر، في منطقة جحر الديك، بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد، والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".

وحتى الساعة 08:20 "ت.غ" لم يصدر تعقيب إسرائيلي حول ما أعلنته القسام.

ولا ينشر الجيش العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثمة تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحصيلة، وإن كانت بعض الصحف تقدرها بـنحو 58 قتيلا.

ومساء السبت، قالت الكتائب: "تمكن مقاتلو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة".

كما أفادت بـ"تدمير 17 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت، توسيع عمليته البرية إلى حي الزيتون شرقي مدينة غزة ومنطقة جباليا شمالي القطاع، مؤكدا استهداف قواته المتوغلة من جانب مقاتلين فلسطينيين.

بينما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.