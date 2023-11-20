ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 13 ألفا و300

أعلنت "حكومة غزة"، مساء الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 13 ألفاً و300، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان: "بلغ عدد الشهداء أكثر من 13300، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 امرأة".

وأضاف أن "عدد الإصابات تجاوز 31 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء".

وكانت أحدث حصيلة للمكتب الإعلامي أمس الأحد، حيث وصل العدد إلى "13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء".

وأوضح بيان المكتب اليوم أن "عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 201 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد كذلك 60 صحفيا".

وتجاوز إجمالي "المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي 1340 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 6500 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحداً من الوصول إليهم"، وفق ذات البيان.

وأردف: "بلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 98 مقراً حكومياً، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة".

فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 83، والمدمرة تدميراً جزئياً 170، إضافة إلى استهداف 3 كنائس، بحسب البيان.

وحمل المكتب الحكومي "الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة ضمن الحرب على قطاع غزة، وطالب دول العالم الحر بالضغط من أجل وقف هذه الحرب والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية".

ومنذ 45 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، فيما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.