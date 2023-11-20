الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض قاعدة عسكرية لأضرار جسيمة شمالي البلاد

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن إصابة القاعدة العسكرية التي أعلن حزب الله استهدافها في الشمال قد تعرضت لأضرار جسيمة، دون ذكر اسم القاعدة.

جاء ذلك بعد إعلان "حزب الله" اللبناني، استهدافه ثكنة "بيرانيت" مركز ‏قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية، مرّتين متتاليتين صباحًا، بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتحقيق "إصابة مباشرة".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية أشارت إلى أن صفّارات الإنذار دوّت أيضا في مستوطنة "كريات شمونة" ومناطق إسرائيلية أخرى قريبة من الحدود مع لبنان.

وقالت إن "طائرات مسيّرة مفخخة اخترقت (الحدود) من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة"، دون أن تحدد مواقع سقوطها، ومدى ارتباط الواقعة بحادث استهداف القاعدة العسكرية.

وأضافت: "لم تقع إصابات أو أضرار، وقام الجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر النيران بالمدفعية".

من جهتها، تحدثت القناة 12 العبرية عن اعتراض الجيش "من 2 إلى 3 طائرات مسيّرة متفجرة (مفخخة)" خلال اليوم.

وبوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،، تشهد حدود لبنان الجنوبية قصفا متبادلا متقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الطرفين.