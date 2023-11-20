حماس تفند مزاعم إسرائيلية باستخدام مشفى الشفاء لاحتجاز أسرى

فندت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" زعم إسرائيل استخدام مستشفى الشفاء في غزة لاحتجاز الأسرى.

وقالت حماس في بيان الأحد، إن "تصريحات جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة مضللة وكاذبة للتغطية على فشله الأمني والعسكري".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "يواصل حملة الكذب والتضليل في حديثه عن أسرى صهاينة تم اقتيادهم إلى مستشفى الشفاء، ويزعم العثور على جثة مجنّدة يدّعي أنه تم قتلها في المستشفى".

والأحد، نشر المتحدث بلسان الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان عبر منصة "إكس"، فيديوهات قال إنها تشير إلى قيام حركة حماس باقتياد رهائن إلى مستشفى الشفاء في غزة في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار جندلمان إلى أنّ أحد الأسرى كان مصابا ويرقد على سرير مستشفى والآخر يُقتاد وهو يمشي على قدميه، الأسيران مواطن تايلندي وآخر نيبالي.

بينما ادّعى المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، الأحد، أنّ مقاتلي حماس قتلوا المجندة "نوعا مارتزيانو" داخل مستشفى الشفاء.

بيان حماس أشار إلى أن "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحماس)، أكدت بوضوح، أنه "تمت متابعة الحالة الصحية لأسرى صهاينة مصابين وتقديم العلاج لهم في المستشفيات، ثمَّ أعيدوا إلى أماكن احتجازهم، بالتالي فلا جديد فيما جاء به المتحدّث العسكري الصهيوني إلا محاولة التغطية على كذبهم وزعمهم باتخاذ حركة حماس لمستشفى الشفاء مقراً عسكرياً للقيادة والسيطرة".

وفي وقت سابق السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الجوع والعطش والألم، أجبرهم الجيش الإسرائيلي على الخروج من مجمع الشفاء الطبي، لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة، لا سيما أن غالبيتهم من أصحاب الحالات الخطيرة".

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

ولفت البيان إلى أن "جيش الاحتلال الذي قَتَل مواطنيه بالقصف الجوي يوم السابع من أكتوبر، وفق تحقيق الشرطة الصهيونية المنشور في صحيفة هآرتس ووسائل إعلام عبرية، هو من تسبّب في قتل بعض أسراه، وقد أعلنت كتائب القسام عن تفاصيل قتل مجموعات من الأسرى بالغارات الصهيونية".

وأكدت "حماس" أن "الاحتلال ليس أهلا للتحقق وإطلاق الأحكام، وهو الطرف المعتدي، والذي ارتكب جرائم حرب ضد المستشفيات".

وأشار إلى أن "حماس قد طالبت تكرارا بتشكيل لجنة دولية للوقوف على كذب الاحتلال بشأن المستشفيات التي حولها الاحتلال إلى ثكنات عسكرية بعد أن أفرغها من المرضى والطواقم الطبية قسراً بقوة السلاح والتهديد".