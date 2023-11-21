إيهود باراك: إسرائيل هي من بنى الملاجئ تحت مستشفى الشفاء

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، بأن إسرائيل هي التي بنت الملاجئ تحت مستشفى الشفاء قبل 40-50 عاما، وذلك في في معرض إجابته على أسئلة على قناة "سي إن إن" الأمريكية، حول ادعاءات إسرائيل بوجود مقر لحركة "حماس" تحت مستشفى الشفاء في غزة.

وأجاب باراك على هذا الأسئلة بالقول: "من المعروف منذ سنوات عديدة أن هناك ملاجئ بناها متعهدون إسرائيليون تحت مستشفى الشفاء وتستخدم كمقر لحماس، وتقاطع عدة أنفاق هو جزء من هذا النظام".

وردا على باراك قال المقدم: "هل تقول أن هذا المكان بناه مهندسون إسرائيليون؟ هل أخطأت في التعبير؟".

وعاد باراك مجيبا: "لقد ساعدنا في بناء هذه الملاجئ قبل 40 أو 50 عامًا على الأرجح لتوفير مساحة أكبر لعمليات المستشفى ضمن المنطقة المحدودة للحرم الجامعي".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أن طواقمها لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، و"ليس هناك أي دليل على استخدامه كمقر عسكري من قبل حركة حماس".

وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء، الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

وقالت المنظمة في بيان فجر الأحد، إن "فريقها ترأس اليوم مهمة إنسانية مشتركة شديدة الخطورة لمؤسسات أممية توجهت إلى مستشفى الشفاء في غزة".