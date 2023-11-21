المدفعية الإسرائيلية تقصف مركزا للجيش اللبناني في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية

قصفت المدفعية الإسرائيلية، الثلاثاء، مركزًا للجيش اللبناني في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي البلاد، دون وقوع إصابات في الأرواح، وفق وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

يأتي ذلك بعد أن كان "حزب الله" أعلن الثلاثاء استهداف منزل يتمركز فيه جنود بمستوطنة المطلة الحدودية شمال إسرائيل، مؤكدًا تحقيق "إصابات مباشرة".

وما لبث أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رصده إطلاق 3 قذائف مضادة للدروع من لبنان استهدفت مستوطنة المطلة الحدودية.

وكانت صفارات الإنذار دوّت صباح الثلاثاء في عدد من البلدات الحدودية الإسرائيلية "خشية من تسلل قطعة جوية معادية من لبنان نحو شمال البلاد"، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان.

وفي السياق، قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع فجر وصباح الثلاثاء، أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبّونة وجبل العلام (جنوب لبنان)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.