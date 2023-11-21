تبون: أكدت مع الرئيس أردوغان ضرورة محاكمة المسؤولين عن الإبادة في غزة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إنه أكد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ضرورة محاكمة المسؤولين عن "الإبادة" في قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين في قصر المرادية الرئاسي بالجزائر العاصمة، بثه التلفزيون الرسمي.

وأضاف تبون: "جددنا التأكيد على استنكار سياسة القمع الممنهجة وجرائم الإبادة والتهجير القسري التي يقوم بها الكيان الصهيوني (إسرائيل)".

وتابع تبون: "وأكدنا على ضرورة أن تقترن الإدانة والاستنكار بتحرك عاجل مع بعض، لوقف التوسع الاستيطاني وردع إرهاب المستوطنين الممارس ضد الفلسطينيين بالضفة (الغربية المحتلة)، ويقود إلى محاسبة المسؤولين عن الإبادة بالقطاع أمام الجنائية الدولية".

ومنذ 46 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقبل المؤتمر الصحفي، عقد الرئيسان أردوغان وتبون اجتماعاً ثنائياً، ضمن فعاليات زيارة يقوم بها الرئيس التركي إلى الجزائر على رأس وفد كبير.

والثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان العاصمة الجزائر في زيارة استهلها بزيارة نصب الشهداء، قبل التوجه إلى عقد لقاء ثنائي مع نظيره الجزائري في القصر الرئاسي.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، برئاسة أردوغان وتبون.

ويستعرض المجلس الذي سيعقد بمشاركة الوزراء المعنيين، العلاقات التركية الجزائرية التي اكتسبت زخما كبيرا في الآونة الأخيرة بكافة جوانبها، وبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة تعميق التعاون بين البلدين، بحسب بيان سابق لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

كما ستشهد اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة "تبادل الآراء بشأن العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية على رأسها الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع المجلس التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التركية الجزائرية الوثيقة"، بحسب البيان.