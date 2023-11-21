روسيا ودول عربية وإسلامية تدعو إلى وقف فوري للحرب على غزة

دعت روسيا ودول عربية وإسلامية، الثلاثاء، إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 46 يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة الروسية موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووفد لجنة وزارية تشكلت بقرار من القمة العربية الإسلامية في الرياض يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)

ويضم الوفد وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، والإندونيسي رينتو مارسودي، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وخلال الاجتماع، قال لافروف إن "روسيا تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، والتحرك لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأدان "العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة".

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

وشدد أعضاء اللجنة العربية الإسلامية في كلماتهم على "أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة"، بحسب الوكالة.

وأكدوا "أهمية رفع الحصار المفروض على غزة بشكلٍ فوري وإطلاق الأسرى والرهائن، وإعادة تفعيل عملية سلام جادة وعادلة تحظى بدعم مرجعيات الشرعية الدولية".

كما شددوا على "أهمية السماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ويجرى الوفد العربي الإسلامي جولة إلى عواصم عدد من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.

وقبل روسيا، بدأ الوفد زيارة إلى الصين في 18 نوفمبر الجاري، وأجرى مباحثات دعت إلى وقف فوري للحرب.