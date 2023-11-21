قطر: عند الانتهاء من الاتفاق حول الأسرى بغزة سنعلن التطورات رسمياً

أعلنت قطر، مساء الثلاثاء، أنها "حين تنتهي من الاتفاق" بين حماس وإسرائيل بشأن الأسرى في قطاع غزة، "ستعلن التطورات رسمياً".

جاء ذلك بحسب تصريحات ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إحاطة إعلامية، وفق ما نقلته الوزارة عبر حسابها الموثق بمنصة "إكس".

وقال الأنصاري تعليقاً على الاتفاق الذي تدير بلاده وساطة بشأنه بين حماس وإسرائيل: "لا يمكننا حاليا التصريح حول أي تطورات لحين الانتهاء من هذا الاتفاق والوصول إلى إعلانه بشكل رسمي".

وأضاف: "في المرة السابقة عندما وصلنا لاتفاق إجلاء الأجانب عبر معبر رفح أعلنا ذلك وفي تقديري الأمر سيكون في هذا السياق".

وبشأن مستقبل الأزمة الحالية بالقطاع، تابع قائلا: "ما يجب أن نركز عليه اليوم هو أن يدفع المجتمع الدولي ليس في التفكير بكيف تتم إدارة غزة لاحقاً، بل كيف نوقف هذا العدوان اليوم ونوقف نزيف الدم المستمر في قطاع غزة".

والأحد، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن إتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس "بات قريبا"، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأضاف أن "هناك تحديات بسيطة ضمن المفاوضات، وهي لوجستية وعملية وليست جوهرية، ويمكن تذليلها"، دون مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء، رجح مصدر إسرائيلي أن تعلن قطر تفاصيل صفقة اوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجري بموجبها تبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "قال مصدر مطلع على تفاصيل صفقة الاختطاف بين إسرائيل وحماس، إن الصفقة على وشك الانتهاء وإنه من المتوقع أن تنشر الدوحة تفاصيل الصفقة اليوم الثلاثاء".

ولم تدل هيئة البث الإسرائيلية بمزيد من التفاصيل عن الصفقة.

لكن القناة 12 العبرية نقلت الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه: "نحن نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق".

وقال المسؤول: "رغم أنه لا يزال هناك عمل فني يتعين القيام به، إلا أنه يتم الاقتراب جدًا من التوصل إلى اتفاق لإعادة عشرات الرهائن المحتجزين في غزة".

وأضاف: "تم الاتفاق على إطلاق سراح 50 رهينة، وسيتم إطلاق سراح الباقين - ما يصل إلى 100 - مقابل تمديد وقف إطلاق النار".

وتابع: "المختطفون الذين سيتم إطلاق سراحهم هم الأطفال وأمهاتهم ونساء أخريات".

وكشف موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار "يطالب بوقف نشاط الطائرات في قطاع غزة طيلة فترة وقف إطلاق النار".

وقال: "علم أن أحد الشروط التي تضعها حماس لصفقة الرهائن هو مطلب يحيى السنوار القاطع بالمنع التام لنشاط الطائرات في الجو خلال الهدنة التي تقدر مدتها بين أربعة وخمسة أيام".

وأضاف: "مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات أشار إلى أنه سيتم خلال الأيام الأربعة من الهدنة المقررة إطلاق سراح نحو 50 رهينة إسرائيلية، ولن يتم تمديد التهدئة إلا إذا أفرجت حماس عن أكثر من 50 رهينة".

وبحسب المواقع الإسرائيلية فإنه سيتم في إطار الصفقة الإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى بالسجون الإسرائيلية وأيضا إدخال المواد الإنسانية والوقود إلى غزة.

ومنذ 46 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتتحدث مصادر رسمية إسرائيلية. عن أسر حماس نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.