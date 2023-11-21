مقتل 4 لبنانيين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية بالجنوب

قُتل 4 لبنانيين في قصف إسرائيلي، الثلاثاء، استهدف سيارة مدنية بين بلدتي الشعيتية والقليلية جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "استهدف العدو الإسرائيلي سيارة مدنية على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلية في قضاء صور (جنوب)، حيث أشير إلى سقوط شهداء بداخلها".

وذكرت الوكالة في وقت لاحق أن عدد قتلى الاستهداف بلغ 4.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قناة "الميادين" اللبنانية، مقتل صحفيَّيها المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما بمنطقة مثلث طيرحرفا جنوبي البلاد، بالإضافة إلى مدني آخر.

كما قُتلت سيدة مسنّة وأصيبت حفيدتها في وقت سابق اليوم، جراء قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في بلدة كفركلا جنوب لبنان.

في سياق متصل، أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الثلاثاء، قصفها بصاروخين موجهين قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية بمستوطنة "المنارة" قبالة الحدود الجنوبية للبلاد، ما أسفر عن سقوط "قتلى وجرحى".

وقالت الجماعة، في بيان، إنه تم "استهداف بصاروخين موجهين قوة من 'الجمع الحربي' التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عند أطراف مستعمرة المنارة، وسقط عناصرها بين قتيل وجريح‏".

وأوضح "حزب الله" أن الاستهداف جاء ردا على ما وصفه بـ"استهداف إسرائيل للصحفيين".

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتأتي الاشتباكات بين الجانبين في ظل حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين.