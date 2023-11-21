ملك الأردن بعد وقف اتفاقية الطاقة مع إسرائيل: الناقل الوطني "أولوية"

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الثلاثاء، إن المضي قدماً في مشروع "الناقل الوطني" والذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان "أولوية وطنية".

جاء ذلك، خلال اجتماع العاهل الأردني بقصر الحسينية في العاصمة عمان، مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان، أن الملك أكد أن "المضي قدما في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان أولوية وطنية".

ويأتي حديث الملك عبدالله، بعد أن قررت المملكة، الخميس، عدم نيتها توقيع اتفاقية مع إسرائيل لمقايضة الماء بالطاقة، في ظل الحرب على قطاع غزة.

وعام 2021، وقع الأردن والإمارات وإسرائيل "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه.

فيما يهدف مشروع "الناقل الوطني"، إلى تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.

وتقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4.2 مليارات دولار، حيث سبق وأعلن الأردن توفير 1.7 مليار دولار منها.

ولم ينجح الأردن طوال عقود مضت في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شح المياه في مختلف المحافظات، في وقت تُصنف فيه البلاد وفق المؤشر العالميّ للمياه، على أنها ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.