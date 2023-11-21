وزارة الخارجية الكندية تدين ممارسات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة

أدانت وزارة الخارجية الكندية "العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، كما جاء في بيان على منصة "إكس"، الثلاثاء.

وقالت الوزارة: "تدين كندا بشدة العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإبعاد المجتمعات الفلسطينية قسراً عن أراضيها في الضفة الغربية".

وأضاف البيان "تدعو كندا، حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف المزيد من أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون، وحماية السكان الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف بموجب القانون".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "هذا العنف يؤثر سلبا على الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض".

وتابع البيان: "لا تعترف كندا بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي المحتلة عام 1967، وتعارض بشدة البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية".

وأكدت وزارة الخارجية على أن "كندا تواصل الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتظل ملتزمة بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، وحل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".

ومنذ أسابيع ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واسعة لمدينة جنين ومخيمها، في ظل وضع متوتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة إلى 217 منذ 7 أكتوبر، إضافة إلى نحو 2850 جريحا، وفق معطيات وزارة الصحة، الاثنين.