إعلام عبري: رئيس "الموساد" يبحث بقطر تنفيذ "تبادل الأسرى"

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "موساد" دافيد بارنياع، وصل إلى قطر، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة تبادل الأسرى، بين تل أبيب وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

وكشفت الوزارة القطرية أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وقالت قناة "كان" العبرية، التابعة لهيئة البث الرسمية، "سُمح بالنشر: رئيس الموساد ديدي بارنياع، يزور قطر، لبحث صفقة المختطفين"، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "وصل رئيس الموساد اليوم (الأربعاء)، في زيارة إلى قطر، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين، لوضع اللمسات الأخيرة على كافة التفاصيل النهائية للصفقة، للتأكد من تنفيذها".

وأضافت أن "بارنياع، على اتصال وثيق برئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، الذي لعب دورا محوريا في صياغة هذه الصفقة، إلى جانب مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، بريت ماكغورك".

وأشارت إلى أن "اللواء الإسرائيلي (احتياط) نيتسان ألون، مسؤول المخابرات عن ملف المختطفين، رافق رئيس الموساد خلال زيارته للدوحة".

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، "وصل رئيس الموساد إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث التفاصيل النهائية لصفقة المختطفين، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ صباح غد الخميس".

وتابعت: "يتواجد في قطر خلال الأيام الأخيرة مسؤولون أمريكيون كبار، في محاولة للتأكد من تنفيذ هذه الخطوة".

وحتى الساعة 15:00 (ت.غ)، لم تعلق الدوحة على ما أوردته وسائل الإعلام العبرية بشأن الزيارة.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الأربعاء، قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من القاصرين والنساء، الذين تنطبق عليهم مواصفات الإفراج، ضمن صفقة التبادل.

ومنحت الحكومة الإسرائيلية فترة 24 ساعة، بدءا من فجر الأربعاء، لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا، قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح الخميس.

وفجر الأربعاء، أعلنت الحكومة الإسرائيلية مصادقتها على اتفاق الهدنة الإنسانية مع "حماس" بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.