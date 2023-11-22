برعاية قطر.. صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح بعض الرهائن

أكدت قطر التوصل لاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، وأن حماس ستقوم بموجب الخطوط العريضة للصفقة، بإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من حوالي 240 رهينة تم احتجازهم في هجوم يوم 7 أكتوبر تشرين/أول، على مدار أربعة أيام.

وقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار ما من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت للحرب المدمرة التي دخلت الآن أسبوعها السابع.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل تصويت مجلس الوزراء في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن الحرب ستستمر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.

وتجري إسرائيل والولايات المتحدة وقطر مفاوضات منذ أسابيع حول إطلاق سراح الرهائن الذي سيقترن بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

وترى العديد من الجهات الدولية والمنظمات أن الحصار الإسرائيلي والقصف الجوي المستمر يرقيان إلى مستوى العقاب الجماعي لـ 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق يدعو لوقف إطلاق النار أربعة أيام، حيث ستوقف إسرائيل هجومها العسكري في غزة بينما تفرج حماس عن خمسين على الأقل من إجمالي نحو 240 رهينة.

سيكون النساء والأطفال أول الرهائن الذين سيطلق سراحهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ذكرت بأنها "ملتزمة بإعادة جميع الرهائن."

وقالت إنها وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من الاتفاق لتحقيق هذا الهدف.