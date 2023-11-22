رئيس الوزراء العراقي: مستعدون لإيجاد حل لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا

أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، عن استعداد بلاده لإيجاد حل لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له بالعاصمة بغداد، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وأضاف البيان أن السوداني بحث مع بيرقدار خلال اللقاء علاقات التعاون بين العراق وتركيا في مجال الطاقة وسبل تنميتها.

وأوضح البيان أنه تم مناقشة جهود البلدين لاستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها الـ19، ومواصلة العمل في ملف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.

وأشار إلى أن السوداني تطرق إلى مسألة تقاسم المياه بين العراق وتركيا، مؤكداً أن البلدين بحاجة إلى مزيد من التعاون بهذه القضية.

ولفت السوداني أيضاً إلى أن مشروع طريق التنمية الذي وصفه بـ"المشروع الاستراتيجي" سيكون له نصيب كبير في تنمية اقتصادي البلدين.

وأوضح البيان أن "اللقاء تناول أيضا موقف البلدين إزاء الأحداث الجارية في غزة (الحرب الإسرائيلية)، وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية".

و ثمن السوداني "موقف تركيا الواضح من الاعتداءات المدانة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

من جانبه نقل بيرقدار تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن أنقرة تؤيد تطوير التعاون مع العراق بمختلف المجالات.

وأشار بيرقدار إلى أن الرئيس أردوغان يولي أهمية خاصة لمشروع "طريق التنمية"، مؤكداً أن العراق بلد مهم ليس فقط لتركيا ولكن أيضًا لأوروبا بأكملها، وخاصة في مجال الطاقة.

يذكر أنه في 25 آذار/ مارس الماضي أُعلن توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق.