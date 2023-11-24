إسرائيل تواصل عملياتها بالضفة مع دخول الهدنة الإنسانية بغزة حيز التنفيذ

واصل الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، صباح الجمعة، رغم دخول الهدنة التي تم الاتفاق عليها في قطاع غزة حيز التنفيذ.

إذ تستمر عمليات للجيش الإسرائيلي في عدة مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، مع اعتقال وإصابة عدد من المواطنين.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواطنا أصيب بالرصاص في القدم خلال اقتحام الجيش للبلدة القديمة في نابلس.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة بمدينة نابلس (شمال) واعتقلت مواطنين اثنين في عملية سريعة استغرقت أقل من ساعة.

وأشار الشهود إلى أن الجيش أحرق مركبتين قبل انسحابه، وسط إطلاق نار في عدة مواقع من المدينة.

وفي مدينة أريحا شرق الضفة، حاصر الجيش منزلا ودفع بتعزيزات عسكرية في المنطقة، بحسب شهود عيان.

وفي بلدة رمانة بمحافظة جنين (شمال)، هدمت قوات الجيش منزلا بعد اقتحام البلدة مدعومة بجيبات وجرافات عسكرية، وفرضت حصارًا عليها وسط مواجهات وصفت بـ "العنيفة".

وأوضح الشهود أن المنزل يعود لعائلة الشهيد كامل محمود أبو بكر (26 عاما)، المحتجز جثمانه لدى إسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات فجر الجمعة، طالت عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية.

واعتقلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي 3130 فلسطينيا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (خاص).

ودخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) من صباح الجمعة، بعد 49 يوما من اندلاع الحرب.