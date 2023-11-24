بدء دخول شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رفح

مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي، بدأت شاحنات محّملة بوقود وغاز للطهي ومساعدات غذائية وطبية، صباح الجمعة، بالعبور إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري.

وأبلغت مصادر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي أن 130 ألف لتر من وقود السولار ستدخل القطاع يوميا إضافة إلى 4 شاحنات محملة بغاز الطهي خلال فترة الهدنة.

وفي تصريح للأناضول، قال وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إنه "منذ صباح اليوم وصلت 60 شاحنة محملة بالغاز والوقود والمساعدات".

وأضاف أنه من ضمن قوافل المساعدات، "ستدخل اليوم لقطاع غزة 4 شاحنات تحمل 84 طنا من الغاز، و3 شاحنات تحمل 150 ألف طن من الوقود".

ووفق المصادر ذاتها، ستدخل اليوم الجمعة، 230 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.

وكانت "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" قالت الخميس، إن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة مع إسرائيل يتضمن إدخال 200 شاحنة يوميا من المواد الإغاثية والطبية لكل مناطق القطاع.

وأشارت إلى أنه سيتم يومياً (خلال أيام الهدنة) إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكل مناطق قطاع غزة.

وفي الظروف الطبيعية، كان متوسط حاجة القطاع من السلع يبلغ 500 شاحنة يوميا، إلى جانب الحاجة اليومية لـ 400 ألف لتر من الوقود (البنزين والسولار).

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وفرضت إسرائيل على القطاع، حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.