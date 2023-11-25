إسرائيل: تلقينا قائمة بأسماء 42 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لإطلاق سراحهم

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، صباح السبت، تلقيها قائمة إضافية بأسماء 42 أسيراً وأسيرة فلسطينية سيتم إطلاق سراحهم في إطار الجولة الثانية من عملية التبادل.

وقالت مصلحة السجون في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وردتنا قائمة بأسماء 42 أسيراً فلسطينياً سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت".

وأضافت أنه "سيتم نقل السجناء (الأسرى) حوالي الساعة 13:30 إلى سجن عوفر (بالضفة)، حيث سيتم التعرف عليهم من قبل الصليب الأحمر وانتظار وصول المختطفين الإسرائيليين".

وبحسب المصدر ذاته، سيتم بعد ذلك نقل الأسرى المفرج عنهم إلى المعابر عبر الصليب الأحمر وتحت حراسة شرطة الحدود.

ومساء الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقيه قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين الذين سيجري إطلاق سراحهم من غزة، اليوم السبت.

وقال المكتب في بيان مقتضب على منصة "إكس": "تسلم الموساد والجيش الإسرائيلي قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم غدا (السبت) حسب الموعد المحدد. ويقوم مسؤولو الأمن بفحص القائمة".

وأضاف: "تم تسليم المعلومات إلى عائلات المختطفين، نطلب من وسائل الإعلام التصرف بالحذر المطلوب. سنضيف معلومات موثوقة حسب الحاجة ونطلب تجنب نشر الشائعات والمعلومات غير الرسمية".

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة مبدئيا بـ 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية جرى إطلاق 39 منهم، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.