وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، إن إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، مؤكداً أن تل أبيب تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه البرتغالي جواو كرافينيو، والسلوفينية تانيا فايون، بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة يجرياها الأخيران إلى المملكة، وفق ما تابعته الأناضول.

وأشار الوزير الأردني، إلى أن "إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، فالأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين".

ولفت الصفدي إلى أن "إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، ولا يمكن أن تبقى فوق القانون الدولي".

وأضاف أن "هذا العام، يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام"، مشيداً بجهود قطر ومصر في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.

وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحاجة إلى "800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة".

ودعا الصفدي، المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتفات "لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية".

من جانبها، أثنت الوزيرة السلوفينية على دور الأردن بالمنطقة، واصفة إياه بأنه "استراتيجي ومهم لتحقيق السلام والأمن".

وأوضحت أن "هناك محادثات حثيثة لوقف دائم لإطلاق النار".

وأشارت الوزيرة السلوفينية، إلى أن بلادها تشارك الأردن والعالم مخاوف التطورات في الضفة الغربية.

فيما شدد الوزير البرتغالي على رفض تهجير أهالي غزة من أرضهم، قائلا إن "الضفة الغربية وغزة وحدة جغرافية واحدة".

واستدرك "طرد شعب غزة من القطاع لن يكون حلا بل سيزيد الوضع سوءا".

وقال الوزير البرتغالي إن "الحلول السياسية والدبلوماسية الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة".

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.